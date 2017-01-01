В Одесской области ревнивец изрезал жену на глазах у дочки

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Истекающая кровью женщина бежала к больнице, муж преследовал ее на мотоцикле od.npu.gov.ua

В городе Подольске Одесской области к 25-летней женщине домой пришел муж, с которым она намеревалась развестись, между ними возникла ссора, в ходе которой разъяренный мужчина достал из кармана острый предмет и начал наносить им удары по различным частям тела женщины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Мужчина нанес жене проникающие ранения грудной клетки острым предметом и, пытаясь избежать ответственности, убежал к родственникам в Винницкую область.

Кроме того, свидетелем драки стала их 7-летняя дочь. Девочка находилась в шоковом состоянии и ей была оказана помощь психолога.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Было установлено, что к женщине домой пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

“Супруги уже длительное время не проживали вместе и намеревались расстаться. Между ними возникла ссора, в ходе которой разъяренный мужчина достал из кармана острый предмет и начал наносить им удары по различным частям тела женщины. Пострадавшей удалось выбежать из дома, она начала убегать в сторону районной больницы, а злоумышленник преследовал ее на мотоцикле“, — сообщает подробности полиция.

Женщина успела добежать до медицинского учреждения, где потеряла сознание от потери крови. Она была госпитализирована.

Свидетелем этого кошмара стала 7-летняя дочка супругов od.npu.gov.ua

Уже через двое суток полицейские задержали преступника в Винницкой области.

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“Он пояснил, что ревновал жену, которая, намеренно провоцировала его, рассказывая о любовниках. В качестве орудия убийства гражданин использовал самодельный предмет, похожий на шило“, — прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Пищанський.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 6 марта в Харьковской области мужчина убил женщину плоскогубцами.