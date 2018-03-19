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В Днепре у маршрутки на ходу отвалилась дверь

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Из-за мощных снегопадов в городе сегодня были значительные проблемы с общественным транспортом.
Маршрут №101 курсирует от ж/д вокзала до жилых массивов Тополя
Маршрут №101 курсирует от ж/д вокзала до жилых массивов Тополя
dniprograd.org

В Днепре 19 марта в маршрутном такси № 101 на ходу вывалилась дверь. Жители Днепра стали жаловаться на ненадлежащее состояние автобусов.

Об этом сообщает Днепроград.

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Инцидент произошел во время движения автобуса по проспекту Гагарина. В момент инцидента салон маршрутки был заполнен пассажирами.

Председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий рассказал, что подобные поломки стараются ликвидировать как можно скорее.

“Просто 1 трамвай не ходил, и в маршрутку втиснулось столько людей, что не выдержали двери“, - отметил Михаил Тонконогий.

Напомним, что в Днепре из-за исключительно интенсивных снегопадов 20 и 21 марта объявлены выходными для бюджетников.

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Теги: маршрутка, авария, ДТП, пассажиры, Днепр
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