Прокуратура сообщила о подозрении главе "избиркома" Крыма

Михаила Малышева обвиняют в государственной измене.

Он из главных организаторов проведения всех незаконных избирательных процессов в Крыму Сепаратистское издание

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с следственным отделом Главного управления Службы безопасности в АРК объявила о подозрении гражданину Украины, “председателю“ незаконно созданной в аннексированном Россией Крыму “избирательной комиссии республики“.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Чиновника подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене.

Речь идет о Михаиле Малышева, который с 2010 года возглавлял избирательную комиссию Автономной республики Крым, ему грозит до 15 лет лишения свободы, уточняет Громадське со ссылкой на источники.

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В марте 2014 во время аннексии полуострова Россией он “согласился возглавить комиссию по проведению так называемого “общекрымского референдума“, обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором отмечалось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ “на правах отдельного субъекта“.

Также подозреваемый организовал и обеспечил проведение в уже аннексированном Россией Крыму незаконных выборов в органы местного самоуправления в 2014 году, в Государственную Думу РФ в 2016 и незаконных “выборов“ президента России 18 марта 2018.

По словам прокурора Гюндуз Мамедова, этот гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

Напомним, в прокуратуре АРК 16 марта обещали, что все организаторы незаконных “выборов“ в Крыму будут наказаны. Президент Петр Порошенко заявил, что итоги незаконных выборов в Крыму ничтожны и не имею юридических последствий.

