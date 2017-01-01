Смерть Волошина: следствие рассматривает пять версий

Полиция установила определенный круг лиц, которые уже допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время. Проводятся следственные действия.

Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели и.о. директора Николаевского аропорта Владислава Волошина. Уже установлены лица, которые допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 20 марта.

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Версии таковы:

1. Самоубийство в состоянии душевного волнения

2. Самоубийство совершено в связи с профессиональной деятельностью в должности исполняющего обязанности директора

3. Самоубийство из-за взаимоотношений в семье.

3. Самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ

4. Несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

В полиции подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них.

Назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая.

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Кроме того, установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Он был срочно госпитализирован, но скончался в больнице от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из пистолета без номерных знаков.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК).

Напомним, 20 марта под стенами Николаевской областной государственной администрации около сотни местных жителей требовали отставки губернатора Алексея Савченко, которого связывают с махинациями на этом аэропорте.