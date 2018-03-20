Гибель Волошина: в Николаеве люди требуют отставки главы ОГА

Самоубийство борца с коррупцией, летчика-героя Владислава Волошина всколыхнуло общественность.

Перед ОГА собрались около сотни людей hromadske.ua

Под стенами Николаевской областной государственной администрации во вторник, 20 марта, собрались около сотни местных жителей, которые требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко.

Об этом сообщает Громадське.

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Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

Люди требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко hromadske.ua

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На двери администрации повесили табличку с надписью “Изыди“. Также перед входом разлили красную краску, как символ крови погибшего героя.

Перед входом в ОГА разлили красную краску hromadske.ua

Напомним, в Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Позже была озвучена вероятная причина самоубийства. Также была опубликована переписка летчика.

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Замдиректора аэропорта рассказала, что Волошина заставляли подписывать незаконные акты.