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На Прикарпатье мужчина хранил дома арсенал оружия

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Местному жителю грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Кроме прочего, изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1
Кроме прочего, изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1
kv.npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области у одного из местных жителей правоохранители выявили целый арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Во время досудебного расследования по месту жительства злоумышленника проведено санкционированный обыск, во время которого изъят целый арсенал оружия и боеприпасов, в частности: гранаты РГД-5, Ф-1, пистолет Макарова, пистолет ТТ, 46 магазинов и более 220 патронов к автомату Калашникова.

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“В настоящее время решается вопрос относительно сообщения злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (”Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения”, — сообщили в Тисменицкой местной прокуратуре.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 15 марта появились фото с места смертельного взрыва в Доброполье.

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Теги: оружие, Прикарпатье, граната, автомат, Ивано-Франковская область
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