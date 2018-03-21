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Супрун дала шесть советов, как сохранить здоровье почек

Комментариев: 3
При любых проблемах и без них украинцам рекомендуется регулярно посещать врача.
Никогда не поздно позаботиться о своем здоровье
Никогда не поздно позаботиться о своем здоровье
rbc.ua

На странице и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун появилась запись-рекомендация о том, как сохранить здоровье почек.

Соответствующий пост чиновница опубликовала в Facebook.

“Если вас беспокоит боль в пояснице, не мешкайте с визитом к врачу. Она может сигнализировать о начале мочекаменной болезни, то есть, об образовании камней“, - отметила Супрун.

Стоит отметить, что это состояние, которое возникает на фоне нарушения обмена веществ в организме, в частности, мочевой кислоты, кальция и фосфора, или из-за инфекции в мочевыводящих путях.

Министр дала несколько советов о том, как предотвратить это тяжелое заболевание.

1. Занимайтесь спортом, ведь нагрузки помогают нормализовать вес и артериальное давление, улучшить кровообращение в почках и тем самым снизить риск хронических заболеваний.

2. Урежьте соль и сахар в рационе. Вместо них ешьте больше овощей и фруктов, ведь сбалансированное питание и поддержание веса в норме - это одно из основных условий сохранения правильного обмена веществ.

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3. Пейте много воды. Она нужна для полноценной работы почек. Суточная норма для каждого индивидуальна: все зависит от уровня физической нагрузки, климата, общего состояния здоровья. По словам Супрун, в среднем взрослому человеку с весом 70-75 кг нужно 2,8-3 литра жидкости (включая все жидкие блюда, напитки и т.п.) в сутки. При этом важно ориентироваться на чувство жажды.

4. Бросайте курить. Эта пагубная привычка является одной из причин уменьшения кровотока в области почек, а это сказывается на их полноценной работе.

5. Регулярно посещайте врача. Не стоит забывать о ежегодных профилактических осмотрах. Ведь именно во время обследования можно выявить заболевание на начальной стадии и “безболезненно“ провести лечение.

6. Меряйте давление. Контроль давления нужен для выявления гипертонии. Известно, что высокое артериальное давление является одной из наиболее частых причин развития почечных патологий.

Напомним, ранее 1 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун давала советы, как избавиться от похмелья.

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Теги: Минздрав, Супрун, министр, здоровье, почки, камни в почках
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Комментариев (3)
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Пролисок    21.03.2018, 15:13
Оценка:  -2
Пролисок
Она по профессии не медик,не врач.Какого суётся с советами?
svinger    21.03.2018, 15:11
Оценка:  -1
svinger
Урежьте соль и сахар в рационе... Розенко сказал лучше: "Украинцы сильно много едят." Перестаньте жрать. Кто от голода помрёт - тому болезнь почек нипочём.
Из_бана    21.03.2018, 14:44
Оценка:  -1
Из_бана
Какая же она страшная! И точно такая же тупая.
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