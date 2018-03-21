Супрун дала шесть советов, как сохранить здоровье почек

При любых проблемах и без них украинцам рекомендуется регулярно посещать врача.

Никогда не поздно позаботиться о своем здоровье rbc.ua

На странице и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун появилась запись-рекомендация о том, как сохранить здоровье почек.

Соответствующий пост чиновница опубликовала в Facebook.

“Если вас беспокоит боль в пояснице, не мешкайте с визитом к врачу. Она может сигнализировать о начале мочекаменной болезни, то есть, об образовании камней“, - отметила Супрун.

Стоит отметить, что это состояние, которое возникает на фоне нарушения обмена веществ в организме, в частности, мочевой кислоты, кальция и фосфора, или из-за инфекции в мочевыводящих путях.

Министр дала несколько советов о том, как предотвратить это тяжелое заболевание.

1. Занимайтесь спортом, ведь нагрузки помогают нормализовать вес и артериальное давление, улучшить кровообращение в почках и тем самым снизить риск хронических заболеваний.

2. Урежьте соль и сахар в рационе. Вместо них ешьте больше овощей и фруктов, ведь сбалансированное питание и поддержание веса в норме - это одно из основных условий сохранения правильного обмена веществ.

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3. Пейте много воды. Она нужна для полноценной работы почек. Суточная норма для каждого индивидуальна: все зависит от уровня физической нагрузки, климата, общего состояния здоровья. По словам Супрун, в среднем взрослому человеку с весом 70-75 кг нужно 2,8-3 литра жидкости (включая все жидкие блюда, напитки и т.п.) в сутки. При этом важно ориентироваться на чувство жажды.

4. Бросайте курить. Эта пагубная привычка является одной из причин уменьшения кровотока в области почек, а это сказывается на их полноценной работе.

5. Регулярно посещайте врача. Не стоит забывать о ежегодных профилактических осмотрах. Ведь именно во время обследования можно выявить заболевание на начальной стадии и “безболезненно“ провести лечение.

6. Меряйте давление. Контроль давления нужен для выявления гипертонии. Известно, что высокое артериальное давление является одной из наиболее частых причин развития почечных патологий.

Напомним, ранее 1 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун давала советы, как избавиться от похмелья.