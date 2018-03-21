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В Украине воскресили УБОП

Комментариев: 1
Новое управление по борьбе с оргпреступностью будет сотрудничать с ООН.
Управление криминального анализа - новое УБОП
Управление криминального анализа - новое УБОП
mvs.gov.ua

Для борьбы с организованной преступностью Министерство внутренних дел (фактически вместо ликвидированного в 2015 году главного Управления по борьбе с организованной преступностью) создало подразделение в структуре Национальной полиции Украины под названием Управление криминального анализа.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

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“Сегодня в структуре Национальной полиции создано Управление уголовного анализа. Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы будем иметь и мы, и правоохранительные органы других стран“, - рассказал заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев на встрече с руководителем отдела Управления ООН по наркотикам и преступности Тофиком Муршудлу.

Кроме того, в Нацполиции уточнили, что в сфере противодействия наркопреступности, торговле людьми и другим проявлениям организованной преступности будут сотрудничать с ООН.

Напомним, набор в новое подразделение Нацполиции по борьбе с организованной преступностью стартовал 7 февраля.

Как сообщалось 20 марта, Нацполиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60-ти организованных преступных группировок. При этом отмечается, что за последние три года в Украине троекратно увеличилось количество ОПГ.

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Теги: УБОП, оргпреступность, ОПГ, Нацполиция, спецназ, криминал
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Комментариев (1)
svinger    21.03.2018, 16:08
Оценка:  0
svinger
Давно подозревал, что ООН - очаг оргпреступности.
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