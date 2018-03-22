Савченко вручили подозрение, после чего она со следователем пешком отправилась в здание СБУ, в следственный изолятор .

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Следователь СБУ задержал депутата Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение.

Следователь, зачитав Савченко подозрение, заявил, что ее задержали. Он предложил депутату пройти с ним для оформления задержания в здание СБУ.

Савченко задержали 0:00 / 01:02

“Задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.109 УК, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112 УК, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УК, а также ч.1 ст.258-3 УК“, - сказал следователь.

В сопровождении журналистов и активистов, следователь и депутат отправились пешком в сторону изолятора СБУ на Аскольдовом переулке.

Савченко идет в изолятор СБУ 0:00 / 00:10

Заходя в здание Службы безопасности Савченко сказала: “Власть приняла свое решение, а дальше решение за вами“.

Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Ранее, генпрокурор Юрий Луценко во время представления материалов дела Савченко в Раде обнародовал видео, в котором, в частности наемники РФ просили Надежду Савченко выдать им секретаря СНБО Александра Турчинова в случае удачного завершения военного переворота в Украине.