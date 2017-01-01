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В Луцке в ДТП разбились две маршрутки: 11 пострадавших

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Медики отмечают, что угрозы жизни для пострадавших нет.
В ДТП разбились два автобуса маршрутов №10 и №12
В ДТП разбились два автобуса маршрутов №10 и №12
volynnews.com

В Луцке 22 марта около 13:40 при участии двух маршрутных микроавтобусов (№10 и 12) произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения микроавтобусов травмы получил 11 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Волынские Новости.

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На месте работали пять бригад бригады скорой. По словам медиков, травмы различной тяжести получили 11 человек, 8 из них госпитализировали. Угрозы их жизни пока нет.

Работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа (детали впоследствии от следователей).

На месте работали пять бригад бригады скорой
На месте работали пять бригад бригады скорой
volynnews.com

Полиция выясняет обстоятельства аварии
Полиция выясняет обстоятельства аварии
volynnews.com

Напомним, 22 марта на Троещине в Киеве трамвай врезался в троллейбус.

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Теги: ДТП, авария, маршрутка, Луцк, Волынская область
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