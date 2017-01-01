В Луцке в ДТП разбились две маршрутки: 11 пострадавших

Медики отмечают, что угрозы жизни для пострадавших нет.

В ДТП разбились два автобуса маршрутов №10 и №12 volynnews.com

В Луцке 22 марта около 13:40 при участии двух маршрутных микроавтобусов (№10 и 12) произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения микроавтобусов травмы получил 11 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Волынские Новости.

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На месте работали пять бригад бригады скорой. По словам медиков, травмы различной тяжести получили 11 человек, 8 из них госпитализировали. Угрозы их жизни пока нет.

Работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа (детали впоследствии от следователей).

На месте работали пять бригад бригады скорой volynnews.com

Полиция выясняет обстоятельства аварии volynnews.com

Напомним, 22 марта на Троещине в Киеве трамвай врезался в троллейбус.