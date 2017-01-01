В Запорожье АТОшники подрались с полицией

Причиной драки послужило задержание правоохранителями лидера инициативной группы ветеранов АТО.

В Запорожье возле здания областного совета произошла драка между полицией и ветеранами АТО, которые блокировали полицейскую машину с задержанным соратником.

Об этом сообщает местное издание Время Новостей.

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Группа ветеранов пыталась прорваться на сессию Запорожского облсовета, чтобы высказать депутатам ряд претензий, в том числе относительно предоставления государством земли для бойцов АТО.

Участники протеста заблокировали выход депутатам timenews.in.ua

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Вопреки запретам охраны, активисты прорвалась в сессионный зал на заседание и устроили там словесную перепалку с главой администрации Константином Брылем.

После объявления перерыва лидера инициативной группы ветеранов АТО Виталия Олешко задержали правоохранители и посадили в полицейский автомобиль.

Его побратимы попытались заблокировать машину: произошла драка. Одного из правоохранителей травмировали. В итоге нескольких участников потасовки забрали в областное отделение полиции. По словам митингующих, среди них есть пострадавшие.

Напомним, 20 марта сообщалось, что в Запорожье произошло ограбление, во время которого преступники убили бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева. Позже выяснилось, что экс-депутату проломили голову не до, а после госпитализации.