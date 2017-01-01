В Одессе застрелился 19-летний курсант

Трагическое происшествие случилось на Французском бульваре.

В Одессе в районе Французского бульвара обнаружили тело молодого парня с огнестрельным ранением в голову. Погибшим оказался 19-летний курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Читай также: В Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство

Тело 19-летнего парня было обнаружено на склоне. Во время осмотра места происшествия рядом нашли оружие, похожее на переоснащенный сигнальный пистолет. Предварительная причина - самоубийство.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился и.о. директора аэропорта. Гибель летчика-героя Владислава Волошина связывают с махинациями в Николаевском международном аэропорту, который “курирует“ местный губернатор Алексей Савченко.