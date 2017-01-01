В Полтаве у маршрутки на ходу отвалилось колесо

К счастью в результате происшествия никто не пострадал.

В городе Полтава на улице Героев Небесной сотни у маршрутки прямо на ходу отсоединилось колесо.

Об этом в соцсети Facebook сообщила одна из местных жительниц и разместила фото с места происшествия.

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“Сегодня имела большую неприятность ехать в маршрутке Огневка – с. Железнодорожников. Колесо, которое отпало на ходу окончательно меня разбудило! Заряд энергии на целый день. Можно эту энергию теперь тратить на поиск виновных, и кто за это должен отвечать?“ – написала Надежда Сидько.

На опубликованных фото видно, что от маршрутки отлетело левое заднее колесо, которое укатилось на обочину. О пострадавших в результате данного инцидента не сообщается.

Информации о пострадавших нет facebook.com/Надежда Сидько‎

От маршрутки отлетело левое заднее колесо facebook.com/Надежда Сидько‎

Напомним, 19 марта в Днепре у маршрутки на ходу отвалилась дверь.