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В Полтаве у маршрутки на ходу отвалилось колесо

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К счастью в результате происшествия никто не пострадал.
Колесо укатилось на обочину
Колесо укатилось на обочину
facebook.com/Надежда Сидько‎

В городе Полтава на улице Героев Небесной сотни у маршрутки прямо на ходу отсоединилось колесо.

Об этом в соцсети Facebook сообщила одна из местных жительниц и разместила фото с места происшествия.

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“Сегодня имела большую неприятность ехать в маршрутке Огневка – с. Железнодорожников. Колесо, которое отпало на ходу окончательно меня разбудило! Заряд энергии на целый день. Можно эту энергию теперь тратить на поиск виновных, и кто за это должен отвечать?“ – написала Надежда Сидько.

На опубликованных фото видно, что от маршрутки отлетело левое заднее колесо, которое укатилось на обочину. О пострадавших в результате данного инцидента не сообщается.

Информации о пострадавших нет
Информации о пострадавших нет
facebook.com/Надежда Сидько‎

От маршрутки отлетело левое заднее колесо
От маршрутки отлетело левое заднее колесо
facebook.com/Надежда Сидько‎

Напомним, 19 марта в Днепре у маршрутки на ходу отвалилась дверь.

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Теги: ДТП, авария, колесо, маршрутка, Полтава
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