Ульяна Супрун: ВСД - советский миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала о том, что такое ВСД и как с ним бороться.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун высказалась о диагнозе вегетососудистой дистонии (ВСД). Она назвала данный диагноз “советским мифом“. По мнению Супрун, диагноза ВСД не существует, и когда врачи пишут его в медкартах – они, по сути, сливают реальную проблему. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Под ВСД, как под зонтиком, прячется целый комплекс симптомов, считает Ульяна Супрун.

Супрун объяснила, что диагноз вегетососудистой дистонии чаще всего ставят при тревожных состояниях, при нехватке воздуха, учащенном сердцебиении и болях в сердце при нормальной кардиограмме. Также этот диагноз ставят при проблемах с ЖКТ, когда нет для этого физиологических причин. ВСД пишут в медкарте и при постоянных головокружениях и температуре при отсутствии воспалительных процессов в организме.

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“Эти симптомы могут встречаться в разных комбинациях и не обязательно все сразу. На самом деле они могут говорить о нескольких разных болезнях которые нужно выявить после ряда фундаментальных обследований. Если вместо этого врач пишет пациенту в медицинской карте “ВСД“ и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что он буквально сливает проблему“, – пишет Супрун.

И.о министра здравоохранения рекомендует тем, кому поставили диагноз ВСД, пройти ряд обследований, в частности:

общий анализ крови и мочи,

биохимический анализ крови,

Суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ,

при необходимости - УЗИ органов брюшной полости,

рентгенографию грудной клетки,

в некоторых случаях МРТ головного мозга.

Также рекомендованы консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться - стоит направить его на прием к психологу или психиатру.

Супрун полагает, что вегетативная дисфункция не может быть болезнью сама по себе. Она лишь признак другой болезни, которую нужно лечить.

Напомним, 23 марта Супрун предложила заменить флюроографию анкетированием, так как проведение массовых флюроографических обследований здоровых людей, по ее мнению, не имеет смысла.