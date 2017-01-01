Пойманный в Киеве боевик ДНР получил условный срок

При задержании россиянин имел при себе три гранаты запалами к ним и самодельное взрывное устройство.

Что способен сотворить такой человек, разгуливая по Киеву, можно только догадываться zbroya.info

Задержанного правоохранителями в столице Украины гражданина России, бывшего боевика ДНР с позывным Тор Руслана Яруллина, Оболонский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

Об этом говорится в приговоре суда от 13 марта, размещенном Едином реестре судебных решений.

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Установлено, что в мае 2014 года Яруллин, который с 2011 года проживал в Донецке, вступил в 11-й отдельный мотострелковый полк 1-го армейского корпуса ДНР. Россиян был зачислен в отдельную роту охраны.

Находясь в период с мая 2014 по август 2017 года в составе отдельной роты охраны, используя позывной Тор, россиянин вооруженный автоматом АК-74 охранял объекты инфраструктуры в Донецке.

“В то же время в активных боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и сил АТО участия не принимал“, - сказано в приговоре.

Однако, после того Яруллин с использованием поддельного паспорта гражданина Украины (купленного 2 тыс. долларов) пересек линию разграничения и прибыл в Киев, где 4 августа 2017 года был задержан сотрудниками СБУ.

Также установлено, что подсудимый незаконно приобрел 1 гранату Ф-1 и 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним, самодельное взрывное устройство с гранатой РГД-5. Эти боеприпасы были изъяты у него при обыске.

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28 февраля 2018 года подсудимый заключил сделку со следствием и признал свою вину. Яруллин пообещал, что в случае утверждения соглашения о признании вины он останется проживать на подконтрольной Украине территории в квартире его гражданской жены.

Суд утвердил соглашение и приговорил россиянина к наказанию в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, признав виновным по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса.

При этом суд освободил Яруллина от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года. Также с обвиняемого взысканы судебные издержки в размере 23 676 гривен.

Напомним, в Мариуполе 26 марта приговорили к пожизненному тюремному заключению боевика ДНР, зарубившего участкового топором.