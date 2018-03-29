Автобус вез 40 детей из Германии в Россию: тормоза не работали, бензобак отваливался

Полиция Германии была шокирована техническим состоянием транспорта, на котором везли с отдыха российских детей - сопровождавшая детей учительница выразила удивление.

Автобус остановили на автобане 115 на выезде из Берлина picture-alliance.com

В Берлине немецкие правоохранители остановили неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей из Германии в Россию. Сообщается, что был Neoplan производства немецкой компании MAN, принадлежащий компании Agat.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел еще днем 26 марта на автобане 115 на выезде из немецкой столицы. Полицейским автобус показался подозрительным и они препроводили его на контроль на таможенную базу Драйлинден.

Проведенный на этой базе осмотр, а также последующий контроль в автомастерской подтвердили подозрения полицейских - везший российских детей автобус был в аварийном состоянии.

“Не работал левый передний и правый задний тормоз, бензобак двигался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден настолько сильно, что мог в любой момент привести к пожару“, - говорится в сообщении.

О детях позаботились местные власти и их разместили в гостинице. Возобновить путешествие туристы смогли с большой задержкой.

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Между тем учительница, сопровождавшая детей, выразила удивление по поводу абсолютно преувеличенной, по ее мнению, реакции немецкой полиции на, как она выразилась, “мелкие неисправности“.

Напомним, в российском городе Кемерово из-за ряда случаев проявления халатности в ТРЦ Зимняя вишня при пожаре погибли десятки людей, среди которых более 40 детей.