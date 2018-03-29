Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автобус вез 40 детей из Германии в Россию: тормоза не работали, бензобак отваливался

Комментариев: 4
Полиция Германии была шокирована техническим состоянием транспорта, на котором везли с отдыха российских детей - сопровождавшая детей учительница выразила удивление.
Автобус остановили на автобане 115 на выезде из Берлина
Автобус остановили на автобане 115 на выезде из Берлина
picture-alliance.com

В Берлине немецкие правоохранители остановили неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей из Германии в Россию. Сообщается, что был Neoplan производства немецкой компании MAN, принадлежащий компании Agat.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию.

Читай также: В Полтаве у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Инцидент произошел еще днем 26 марта на автобане 115 на выезде из немецкой столицы. Полицейским автобус показался подозрительным и они препроводили его на контроль на таможенную базу Драйлинден.

Проведенный на этой базе осмотр, а также последующий контроль в автомастерской подтвердили подозрения полицейских - везший российских детей автобус был в аварийном состоянии.

“Не работал левый передний и правый задний тормоз, бензобак двигался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден настолько сильно, что мог в любой момент привести к пожару“, - говорится в сообщении.

О детях позаботились местные власти и их разместили в гостинице. Возобновить путешествие туристы смогли с большой задержкой.

Читай также: В Днепре у маршрутки на ходу отвалилась дверь

Между тем учительница, сопровождавшая детей, выразила удивление по поводу абсолютно преувеличенной, по ее мнению, реакции немецкой полиции на, как она выразилась, “мелкие неисправности“.

Напомним, в российском городе Кемерово из-за ряда случаев проявления халатности в ТРЦ Зимняя вишня при пожаре погибли десятки людей, среди которых более 40 детей.

Поделись:
Теги: автобус, технические неисправности, тормоза, бензобак, дети, туристы, Берлин, россияне, Германия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
whitewo00    29.03.2018, 14:43
Оценка:  0
whitewo00
Простой авось.
Не ну а че? Автобус авось доедет. Авось пожара не будет. Авось ... Авось.. Авось
utekai    29.03.2018, 14:25
Оценка:  0
utekai
что дети выродков делали в гостях " у дяди Адика"?
volkovorot    29.03.2018, 14:19
Оценка:  +1
volkovorot
Это неполная инфа. Идем на сайт первоисточник DW и читаем :."" Автобус марки Neoplan производства немецкой компании MAN, судя по всему, принадлежит польской компании Agat.""И не нужно так сильно точить карандаш !
Шкиряк_и_Зорян    29.03.2018, 14:30
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Не надо. Разрыв шаблонов может привести к разрыву пуканов! )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь