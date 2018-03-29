Родственники погибших в Кемерово пожаловались в прокуратуру на МВД и МЧС

По мнению заявителей, сотрудники служб действовали неэффективно и гибель людей можно было предотвратить.

Родственники погибших подали в прокуратуру на МВД и МЧС EPA/UPG

В прокуратуру города Кемерово, на имя главного прокурора Олега Заратовского, поступила жалоба от родственников жертв пожара в ТЦ Зимняя Вишня. Об этом в четверг, 29 марта, сообщило издание РБК.

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“Прошу разобраться в бездействии и неправильных действиях спасательных служб и работников МВД, не предотвративших многочисленные жертвы детей и родителей, которых можно было избежать“, – сказано в заявлении.

Жалобу подали супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых во время трагедии погибло пятеро родственников. Сабадаш рассказал корреспондентам, что заявление было принято, и что аналогичное заявление подала еще одна семья.

У Сабадаша и Востриковой при пожаре погибла невестка – Елена Вострикова (30 лет), трое внуков (7, 5 и 2 года) и дочь Алена Сабадаш (23 года).

Погибшие - Елена Вострикова и трое ее детей vk.com/jeanskemerovo

Напомним, 27 марта, сын заявителей - Игорь Востриков рассказал о том, как потерял свою семью в ТРЦ.

В среду, 28 марта, были опубликованы первые результаты пожарной экспертизы в Кемерово. По мнению экспертов, вероятнее всего пожар начался из-за того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.



