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В Украине с 1 июля начнут отключать аналоговое телевидение

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Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.
Аналоговое телевидение отключат летом
Аналоговое телевидение отключат летом
depositphotos.com

Кабинет министров на своего сегодняшнем заседании, 29 марта, принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

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“Соответствующим постановлением Кабмина продлен срок использования радиотехнологии “Аналоговое телевещание“ путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением правительства от 9 июня 2006 года, с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации“, — говорится в сообщении.

Как отмечается, принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Напомним, ранее предполагалось, что использование аналоговой технологии телерадиовещания в Украине будет остановлено 30 июня 2017 года. До этого планировалось отключить аналоговое ТВ в 2015 году.

 

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Теги: телевидение, Кабмин, цифровые технологии
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