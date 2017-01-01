Во Львовской области 10-летний мальчик погиб в вырытом тоннеле

Другие дети пытались откопать его своими руками.

Во Львовской области, в селе Станин, жертвой несчастного случая стал 10-летний мальчик. Во время игры, дети выкопали самостоятельно небольшой тонель и пролазили через него. Мальчика по имени Артем засыпало землей, и он задохнулся. Проход был неглубокий, меньше полуметра, но веса земли хватило, чтобы придавить мальчика, рассказывает ТСН.

Тоннель вырыли на огороде жителя села Владимира Шульбы, поэтому он был первым из взрослых, кого позвали дети. Внук Владимира, как только случилось несчасте, кинулся звать дедушку. Владимир прибежал за считанные минуты, но когда он откопал Артема, мальчик был уже мертв.



“Я их прогонял, пойду в дом - они обратно. Один на “атасе“, как они говорят, - рассказал Владимир. Уже потом дети рассказали, что погибший мальчик не хотел лезть в тоннель, так как первая его попытка проползти под землей была неудачная.

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“Дети рассказывают мне, ему немного песка засыпало за ворот, и он вылез обратно, говорит: я не полезу. Но здесь стояло семь мальчиков и девочки среди них, подначивали: да что ты, трус, ты боишься? И он полез“, – рассказал директор местной школы Роман Бакуська.

Иванна Струсь, чья 12-летняя дочь видела все собственными глазами, говорит, что дети до сих пор не могут поверить в случившееся.

“Малая плачет, говорит, мы не смогли его спасти. Говорит, мы его откопали, он был синий. Они не отреклись, возможно, проявили свое геройство, действительно сами теми ручками откапывали. Не думали, что наступит такая внезапная смерть. Сочувствуем маме, вы не представляете, как бы мы хотели, чтоб он был жив “, - говорит женщина.

В школе, где учился Артем, сейчас траур. На его парте стоят цветы и лампадка. Учительница со слезами на глазах рассказывает, каким хорошим был этот ребенок и как о нем все грустят. Руководитель местного отделения полиции Михаил Спичак говорит, что это был несчастный случай, и искать крайних нет смысла.

Напомним, 16 февраля во Львове суд обязал учительницу выплатить 300 тысяч за смерть ученика.