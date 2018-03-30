Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом
Президент Петр Порошенко поздравил исповедующих ислам граждан Украины с одним из наиболее почитаемых в их религии праздников - Песахом, который празднуется в память об Исходе из Египта.
Об этом говорится в поздравлении президента, передают Українські Новини.
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“На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым... В эти праздничные дни хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия“, - сказано в нем.
По мнению Порошенко, деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а единство является залогом мира и процветания Украины.
Как сообщалось 29 марта, антисемитизм в Украине сравнили со странами Европы.
“На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым... "
Я в шоке! Песах означает "проходи мимо". История такова: Бог Израиля наслал на Египет казни.
Хороший у нас президент. Добрый.