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Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом

Комментариев: 10
Глава государства пожелал приверженцам этой религии счастья и благополучия.
Праздник посвящен освобождению еврейского народа от рабства
Праздник посвящен освобождению еврейского народа от рабства
nicstyle.ru

Президент Петр Порошенко поздравил исповедующих ислам граждан Украины с одним из наиболее почитаемых в их религии праздников - Песахом, который  празднуется в память об Исходе из Египта.

Об этом говорится в поздравлении президента, передают Українські Новини.

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“На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым... В эти праздничные дни хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия“, - сказано в нем.

По мнению Порошенко, деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, а единство является залогом мира и процветания Украины.

Как сообщалось 29 марта, антисемитизм в Украине сравнили со странами Европы.

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Теги: Песах, Иудеи, Порошенко, праздник, Пасха
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Комментариев (10)
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Chepur    30.03.2018, 13:01
Оценка:  +3
Chepur
Кто писал эту новость? какова связь между Песахом и Исламом?
Из_бана    30.03.2018, 13:07
Оценка:  +1
Из_бана
У Авраама было 2 сына: Исмаил - от рабыни египтянки Агарь и Исаак - от его жены еврейки Сары. Исаака считают праотцом всех евреев, а Исмаиа - арабов. Так что евреи и арабы - братья навек.
Из_бана    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Из_бана
Нашел с чем поздравлять!

“На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым... "

Я в шоке! Песах означает "проходи мимо". История такова: Бог Израиля наслал на Египет казни.
Из_бана    30.03.2018, 12:57
Оценка:  +1
Из_бана
Песах связан с одной из них. А именно. Ангел смерти должен был умертвить в каждом доме первенца - первого ребенка у людей и у скота. Чтобы эта участь миновала евреев им было велено зарезать ягненка и помазать его кровью свои ворота. И тогда ангел смерти минует этот дом.
Из_бана    30.03.2018, 12:58
Оценка:  +1
Из_бана
Хороший повод для праздника - умершвление первого ребенка в каждой семье. А самое главное - "символизирует радость, свободу и освобождение"

Хороший у нас президент. Добрый.
Из_бана    30.03.2018, 13:12
Оценка:  +1
Из_бана
После трагедии в Кемерово в канун этого кровавого праздника лучше промолчал бы.
Кайдаш    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +5
Кайдаш
"..исповедующих ИСЛАМ граждан Украины с одним из наиболее почитаемых в их религии праздников - Песахом..." - БигМир, гони на фиг редактора
Экс-диктатор    30.03.2018, 13:18
Оценка:  +1
Экс-диктатор
а они помнят что такое редактор?
Экс-диктатор    30.03.2018, 13:19
Оценка:  +1
Экс-диктатор
если спросить, то скажут Notepad
Из_бана    30.03.2018, 13:20
Оценка:  0
Из_бана
Они скажут: не редактор, а редуктор.
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