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В Мелитополе мужчину сбили сразу два авто: он выжил

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Сейчас потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
gazeta.zp.ua

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В городе Мелитополь Запорожской области 29 марта произошла серьезная авария, когда пешеход решил пересечь дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает местное издание gazeta.zp.ua.

“29-летний мужчина перебегал дорогу в районе Рижского рынка, где, недалеко от перехода, его сбил сначала автомобиль “Daewoo“. При ударе мужчину откинуло на встречную полосу, где его переехал ВАЗ“, - говорится в сообщении. 

С серьезными травмами головы и грудной клетки потерпевшего доставили в больницу.

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Напомним, в январе в Харькове Toyota Camry на переходе сбила насмерть 17-летнего парня. Позже полиция задержала водителя Toyota Camry причастного к ДТП, им оказался 18-летний мажор.

 

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Теги: ДТП, авария, Мелитополь, Запорожская область
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