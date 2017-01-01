В Мелитополе мужчину сбили сразу два авто: он выжил
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В городе Мелитополь Запорожской области 29 марта произошла серьезная авария, когда пешеход решил пересечь дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
“29-летний мужчина перебегал дорогу в районе Рижского рынка, где, недалеко от перехода, его сбил сначала автомобиль “Daewoo“. При ударе мужчину откинуло на встречную полосу, где его переехал ВАЗ“, - говорится в сообщении.
С серьезными травмами головы и грудной клетки потерпевшего доставили в больницу.
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Напомним, в январе в Харькове Toyota Camry на переходе сбила насмерть 17-летнего парня. Позже полиция задержала водителя Toyota Camry причастного к ДТП, им оказался 18-летний мажор.