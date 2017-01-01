Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области пенсионер зацепился за ограду и погиб

Комментариев: 0
Перед смертью жертва несчастного случая успела позвонить другу.
Пенсионер повредил артерию на ноге о забор
Пенсионер повредил артерию на ноге о забор
15minut.org

В воскресенье, 1 апреля, в одном из дачных кооперативов Львовской области погиб местный житель. Пытась попасть на свой дачный участок, мужчина перелазил через ограждение, но зацепился за металлический прут. В результате оказалась повреждена артерия на ноге. Об этом сообщает сайт национальной полиции Львова.

Читай также: В Черниговской области мужчина зарубил топором сожительницу

Пострадавший не смог слезть с забора самостоятельно. Он позвонил другу и позвал на помощь, но когда друг прибежал, мужчина был уже мертв.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой “несчастный случай.

Напомним, 30 марта сообщалось, что во Львовской области 10-летний мальчик погиб во вручную вырытом тоннеле. Ребенка засыпало землей во время детских игр.

Поделись:
Теги: Львовская область, несчастный случай, смерть, забор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь