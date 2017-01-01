Во Львовской области пенсионер зацепился за ограду и погиб

Перед смертью жертва несчастного случая успела позвонить другу.

В воскресенье, 1 апреля, в одном из дачных кооперативов Львовской области погиб местный житель. Пытась попасть на свой дачный участок, мужчина перелазил через ограждение, но зацепился за металлический прут. В результате оказалась повреждена артерия на ноге. Об этом сообщает сайт национальной полиции Львова.

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Пострадавший не смог слезть с забора самостоятельно. Он позвонил другу и позвал на помощь, но когда друг прибежал, мужчина был уже мертв.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой “несчастный случай.

Напомним, 30 марта сообщалось, что во Львовской области 10-летний мальчик погиб во вручную вырытом тоннеле. Ребенка засыпало землей во время детских игр.