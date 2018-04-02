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Вера Савченко обратилась к Трампу

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 13
Вера Савченко просит Трампа обеспечить контроль за ситуацией вокруг ареста ее сестры.
Вера Савченко направила Трампу письмо
Вера Савченко направила Трампу письмо
УНИАН

Сестра Надежды Савченко обратилась к президенту США Дональда Трампа с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и угологловным преследованием депутата.

Вера Савченко направила письмо на имя Трампа с целью исключить нарушение прав человека и притеснение ее сестры “за убеждения“, передает Интерфакс-Украина.

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“Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины“, - написала она в письме.

Письмо Веры Савченко Дональду Трампу
Письмо Веры Савченко Дональду Трампу
Vira Savchenko

Письмо Веры Савченко Дональду Трампу
Письмо Веры Савченко Дональду Трампу
Vira Savchenko

Напомним, 30 марта Вера Савченко рассказала о самочувствии Надежды в СИЗО и заявила, что ее состояние резко ухудшилось.

Ранее, 29 марта, на заседании Апелляционного суда Киева Надежда Савченко потребовала отвод прокурору Климовичу, однако суд отказал в этом ходатайстве.

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Теги: Вера Савченко, Трамп, Надежда Савченко, арест
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Комментариев (13)
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scorp23    02.04.2018, 15:23
Оценка:  0
scorp23
Теперь для "гади" создадут сЮреализм - "Небо в клеточку " !!!
transiver11    02.04.2018, 15:18
Оценка:  +1
transiver11
А где же сенсационные результаты расследования "злочинов"
Савченко!?
transiver11    02.04.2018, 15:19
Оценка:  0
transiver11
Громогласно анонсированные генитальным пгокугогом!?
dimario    02.04.2018, 15:16
Оценка:  +1
dimario
все, теперь хулиганы американские к пороху с жалобами зеркально обратятся, креативно)
utekai    02.04.2018, 14:55
Оценка:  0
utekai
пришмаленная
дикий_Ким    02.04.2018, 14:51
Оценка:  +1
дикий_Ким
Трап ложил на всех
Peyot    02.04.2018, 14:39
Оценка:  +1
Peyot
Канцлеру Велоруму напиши)))))
AloneInNight    02.04.2018, 14:38
Оценка:  +4
AloneInNight
А если кто-то предложит забросать конгресс США гранатами во время выступления там президента, как к такому человеку отнесется Трамп???
Estranged    02.04.2018, 14:38
Оценка:  +2
Estranged
Просит выслать ей средство от прыщей?
Woodbrother    02.04.2018, 14:36
Оценка:  +5
Woodbrother
Мелко как то, какому то Трампу. Надо было сразу писать в Совет Галактической Безопасности в созведии Плеяд .
Из_бана    02.04.2018, 14:31
Оценка:  +6
Из_бана
Пусть безумная идея,
Не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача.
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
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