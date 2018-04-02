Вера Савченко обратилась к Трампу

Вера Савченко просит Трампа обеспечить контроль за ситуацией вокруг ареста ее сестры.

Сестра Надежды Савченко обратилась к президенту США Дональда Трампа с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией с арестом и угологловным преследованием депутата.

Вера Савченко направила письмо на имя Трампа с целью исключить нарушение прав человека и притеснение ее сестры “за убеждения“, передает Интерфакс-Украина.

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“Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины“, - написала она в письме.

Письмо Веры Савченко Дональду Трампу Vira Savchenko

Письмо Веры Савченко Дональду Трампу Vira Savchenko

Напомним, 30 марта Вера Савченко рассказала о самочувствии Надежды в СИЗО и заявила, что ее состояние резко ухудшилось.

Ранее, 29 марта, на заседании Апелляционного суда Киева Надежда Савченко потребовала отвод прокурору Климовичу, однако суд отказал в этом ходатайстве.