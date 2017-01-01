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В Одессе шторм смыл несколько пляжей

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На месте, где еще несколько дней назад были песчаные насыпи и деревянные настилы, теперь морские волны бьются о подпорные стены.
Шторм смыл пляжи в Одессе
Шторм смыл пляжи в Одессе
dumskaya.net

Шторм нанес ощутимый урон сразу нескольким одесским пляжам. Водой смыло песчаную насыпь и в некоторых случаях деревянные настилы. Об этом в понедельник, 2 апреля сообщила Думская.

Отмечается, что теперь морские волны бьются о подпорные стены на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Некоторые арендаторы лишились своих настилов, которыми они прикрывали песок.

Как отмечается, эта проблема не нова, и городские власти отлично о ней знают. Однако, кардинально решать не торопятся. Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок. Как следствие - общее количество пляжей стремительно тает вместе с песком.

 

 

Напомним, в Одесской области затопило треть Вилково.

Ранее сообщалось, что паводок на реке Дунай в Одесской области несет угрозу около 100 тысячам местных жителей.

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Теги: Одесса, фото, шторм, пляжи
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Источник: korrespondent.net

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