Следком РФ открыл дело против Авакова

Авакова обвиняют в препятствовании гражданам России в доступе к избирательным участкам в дипучреждениях РФ.

В России открыли уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

“Открыть уголовное дело в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах Президента России (п. в ч.2 ст.141 УК РФ)“, - говорится в сообщении.

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По версии Следкома, Аваков якобы давал указания правоохранительным органам Украины не пропускать россиян к депломатическим учреждениям РФ в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, для участия в выборах президента России 18 марта.

Напомним, 18 марта в Киеве под посольством России прошла акция Нет российским выборам в Украине. Тогда же, в ОБСЕ заявили, что не будет комментировать решение Украины блокировать доступ россиян на участки для голосования на выборах президента России.

Позднее, 3 апреля, Путин назвал состоявшиеся 18 марта выборы президента Российской Федерации “самыми прозрачными за всю историю России“.