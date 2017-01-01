В Киеве сожгли флаг Польши: Климкин осудил

Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций, считает глава МИД Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве, участники которой “глумились над символами других наций“. Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

“Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций“, - написал министр в микроблоге.

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В то же время польский МИД выразил протест из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, в ходе которого был сожжен польский флаг. В частности, в заявлении на сайте дипломатического ведомства сообщается, что из-за события, которое произошло 2 апреля, был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста.

“Министерство иностранных дел выразило возмущение показным поведением демонстрантов и отсутствием должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности“, - говорится в заявлении МИД Польши.

Напомним, 3 апреля в центре Киева прошел марш националистов против олигархов, который начался от стадиона Динамо и закончился возле Кабмина, Рады и Банковой.

Ранее, 19 марта, представители польских националистических и околоправых организаций провели акцию возле посольства Украины в Варшаве и сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, осквернив попутно флаг УПА.