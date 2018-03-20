В Варшаве возле посольства Украины сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Польские националисты также надругались над флагом УПА.

Представители польских националистических и околоправых организаций провели 19 марта акцию возле посольства Украины в Варшаве и сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, осквернив попутно флаг УПА.

Об этом в Facebook написал журналист Евгений Приходько, отметив, что в акции принимал участие посол польского Сейма Роберт Винницкий, который стал ногами на флаг УПА со словами “это бандеровская тряпка“.

Читай также: Украинцы в Польше напомнили о преступлениях Армии Крайовой

“Нет и не может быть вопросов к ультраправым, потому что дружба с Россией и отсутствие ума, наверное, оправдывает подобные действия. Поэтому остается только две надежды. Первое, что в Киеве не ответят тем же. Второе, что польское правительство осудит настолько радикальный способ декларирования своих взглядов под стенами украинского посольства. Всему есть предел“, - написал журналист.

В свою очередь, посольство Украины в Варшаве осудило акцию поляков с антиукраинской пропагандой.

Украинская сторона ждет реакции польских властей facebook.com/robertwinnickipubliczny

В акции принимал участие посол польского Сейма facebook.com/robertwinnickipubliczny

“Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике, в которой нет места для

существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы. Вместе с тем мы благодарны гражданам Республики, которые в этот день пришли к посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом “За достоинство Ваше и Наше“, - говорится в заявлении посольства.

Читай также: Дуда: Поляки хотят хороших отношений с украинцами

Как утверждает сам Винницкий, акция была ответом марш украинских националистов в Львове, который, по его мнению, был проведен в честь “ответственного за геноцид на Волыни“ Романа Шухевича.

Стоит отметить, что польский депутат Винницкий является единственным представителем в Сейме от так называемой партии Движение народное. В манифестации принимали участие ультраправые организации Национально-радикальный лагерь и Всепольская молодежь.

Напомним, 14 марта в селе Сагрынь Люблинского воеводства Польши из-за приветствия “Слава Украине - Героям Слава“ во время поминальных мероприятий вызвали полицию.

Ранее, 13 марта, СБУ принудительно выдворила поляка, студента одного из тернопольских вузов, за унижение национального достоинства украинцев.