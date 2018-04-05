Пенсионерка из ролика Порошенко рассказала о своей бедности

В ролике Порошенко пенсионерка говорит, что наконец-то получила большую пенсию. Но на самом деле она живет на гроши.

Жительница Чернигова Раиса Кузьменко, которая снялась в ролике о позитивных изменениях в Украине, на самом деле живет бедно. Об этом сообщает ТСН.

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На видео с подписью “Идем вперед! Петр Порошенко“ Раиса Витальевна - образец счастливого пенсионера. Там она говорит: “Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию“.

В реальности же она живет на 1900 гривен в месяц, из которых большая часть уходит на коммуналку.

Она показала холодильник, в котором есть молоко и консервация. Фруктов или мяса давно не покупала. “За что мне жить? Я взяла бутылку молока, то хватает на неделю. Я тоже яблочки хочу, какую-то апельсинку“, - жалуется пенсионерка.

Напомним, о скандальном “социальном“ ролике стало известно после того, как одна из “звездных“ участников - певица Анастасия Приходько - заявила, что на съемках ей никто не предупреждал, что это будет агитка в поддержку действующего президента. Артистка потребовала, чтобы фрагмент с ее речью был удален. Авторы ролика эту просьбу выполнили, но оригинальное видео осталось в соцсетях.

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В свою очередь, Раиса Витальевна вспоминает, как ее пригасили сняться в этом видео. Она хотела сказать что-то от себя, но ей вручили нужный текст.

“Может, бы копейку, которую заплатили, хоть что-нибудь за это. Я ничего не почувствовала хорошего. “Лучше“, - так и сказала. Так, как он мне сказал. Я хотела своими словами, а он: “скажите так“, - рассказывает женщина.

Режиссер ролика в переписке с ТСН сообщил, что удивлен размером пенсии Кузьменко. Он выразил надежду, что сумму выплат все-таки увеличат. Режиссер также отметил, что женщины есть дети, которые тоже должны ей помогать. “Пусть ей помогают ее сыновья, которых у нее много и которые бросили ее с этой пенсией“, - написал он.

Тем временем, Раиса Витальевна заняла три тысячи гривен на лекарства и до сих пор ждет повышения пенсии, поскольку на съемках женщину обнадежили, что должны выплачивать больше. Ей 82 года, из которых 43 она проработала вахтершей и швеей. Живет сама, хотя имеет четверых детей и шестерых внуков. Говорит, что денег у детей не берет, “потому что те сами едва выживают“. Но без их помощи не прожить.

При этом в Пенсионном фонде заявляют, что подняли пенсию женщине еще осенью, а летом вырастет “минималка“. У бабушки пенсия, объясняют в ПФ, уже выше прожиточного минимума. Доплата планируется в декабре, за 13 лет сверхнормативного стажа работы. Чиновница bp ПФ посчитала, что пенсия вырастет “аж“ на 9 гривен 90 копеек.

Скандальный ролик в поддержку Порошенко 0:00 / 01:25

Напомним, в марте стало известно, что в Украине запустили сервис для проверки стажа и пенсий.