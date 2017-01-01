В Запорожье киберполиция разоблачила офис по продаже баз персональных данных

Преступная группа состояла из семи человек, организатором которой является 26-летний житель Запорожья.

В Запорожье киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которые открыли офис по продаже баз персональных данных.

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Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

В офисе было обнаружено 20 рабочих мест для операторов по продажам, которые ежедневно рассылали через мессенджеры до 50 тысяч рекламных сообщений с предложениями продаж баз с персональной информацией.

Злоумышленники рассылали рекламу о продаже npu.gov.ua

Организатором преступной группы из семи человек, оказался 26-летний местный житель. Во время обыска правоохранители изъяли компьютеры, на которой хранилась информация баз данных, мобильные телефоны, дополнительные флеш-носители, 25 тысяч гривень и 36 тысяч долларов США.

По данному факту открыто уголовное производство npu.gov.ua

Также были изъяты более тысячи стартовых пакетов разных мобильных операторов и черновые записи с информацией относительно объемов продаж данных.

Киберполиция устанавливает пути получения доступа к базам данных. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 361 УК Украины.

Киберполиция разоблачила офис по продаже баз персональны... 0:00 / 01:28

Напомним, 8 февраля сотрудники Киевского управления киберполиции разоблачили мужчину, который пытался продать клиентскую базу данных фирмы, на которой ранее работал.

Ранее, 15 января, глава киберполиции Сергей Демедюк заявил, что в Украине ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается на 2,5 тысяч.