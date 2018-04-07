Скандальный судья пытался вскрыть вену ручкой
В пятницу, 5 апреля, на заседании суда в Николаеве подозреваемый во взяточничестве судья Алексей Буран на глазах у присутствующих попытался вскрыть вену ручкой. Соответствующее видео опубликовала ТСН.
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На видео Буран внезапно начинает наносить себе удары ручкой в область запястья. Затем он выбегает из зала суда с криками: “Не хочу я так жить“.
Это произошло после того, как суд отказался изменить меру пресечения подозреваемому, который просил домашний арест, чтобы иметь возможность помогать родителям.
Напомним, Бурана поймали на взятке в размере полмиллиона гривен 29 марта 2016 года в Одесской области. Тогда он открыл огонь по детективам НАБУ и сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой с обыском, а затем скрылся, выпрыгнув из окна. 31 марта Верховная Рада одобрила арест судьи, он был задержан и отправлен в СИЗО.
Надо было бы помочь ему. Что ж он так мучается. Сочувствие проявили бы что ли.