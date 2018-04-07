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Скандальный судья пытался вскрыть вену ручкой

Комментариев: 2
Скандальный судья, который отстреливался от полиции и детективов НАБУ, бил себя ручкой по руке и кричал "Не хочу я так жить".
Буран бьет себя ручкой
Буран бьет себя ручкой
скриншот

В пятницу, 5 апреля, на заседании суда в Николаеве подозреваемый во взяточничестве судья Алексей Буран на глазах у присутствующих попытался вскрыть вену ручкой. Соответствующее видео опубликовала ТСН.

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На видео Буран внезапно начинает наносить себе удары ручкой в область запястья. Затем он выбегает из зала суда с криками: “Не хочу я так жить“.

Это произошло после того, как суд отказался изменить меру пресечения подозреваемому, который просил домашний арест, чтобы иметь возможность помогать родителям.

Напомним, Бурана поймали на взятке в размере полмиллиона гривен 29 марта 2016 года в Одесской области. Тогда он открыл огонь по детективам НАБУ и сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой с обыском, а затем скрылся, выпрыгнув из окна. 31 марта Верховная Рада одобрила арест судьи, он был задержан и отправлен в СИЗО.

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Теги: Николаев, судья, Буран, взятка
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Комментариев (2)
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providets333    07.04.2018, 00:24
Оценка:  +1
providets333
Хіба хочеш? Мусиш!
Из_бана    07.04.2018, 00:04
Оценка:  +3
Из_бана
Вот такая у нас судебная власть.

Надо было бы помочь ему. Что ж он так мучается. Сочувствие проявили бы что ли.
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