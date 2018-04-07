Отделались штрафом: экипаж судна Норд отпустили на свободу

Экипаж провел на судне с гниющей рыбой около 10 дней.

Экипаж арестованного крымского рыболовецкого судна Норд больше не удерживается и отпущен на свободу.

Об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева, пишет российское издание РИА новости.

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“Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана“ - отметила Шевелева.

Напомним, ранее приморский районный суд Мариуполя постановил оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна Норд из Крыма. Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы.