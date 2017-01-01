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Благодатный огонь в Украину привезли Митрополит Антоний и Вадим Новинский

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Благодатный огонь передали во всех епархии.
Благодатный огонь в Украину привезли Митрополит Антоний и Вадим Новинский
EPA/UPG

В субботу вечером в Украину прибыл Благодатный Огонь. Он доставлен украинской делегацией специальным рейсом из Иерусалима. Затем Благодатный огонь передали во всех епархии страны. Украинскую делегацию возглавил митрополит Антоний, епископ Бориспольский и Броварской, Управляющий делами Украинской Православной Церкви. Доставке огня содействовал народный депутат Вадим Новинский.

 “Мы привезли этот огонь с пожеланиями для каждой семьи, чтобы он согрел их. Чтобы в это непростое время, которое переживает наша страна и каждая украинская семья, этот огонь согрел их души, сжег злобу и разделение. Чтобы в сердце каждого украинца были только любовь и радость», - отметил Вадим Новинский.

Так же Вадим Новинский уверен, что именно сегодня, в эти светлые и радостные дни самое время говорить о поиске компромиссов и примирении, об искоренении всякой злобы и ненависти в наших сердцах. “Я хочу всех поздравить с этим светлым праздником, пожелать мирного неба над головой, мира в душе и любви в ваших семьях. Пусть ваше сердце навсегда наполнится радостью о воскресшем Христе“.

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Теги: Багодантый огонь, Пасха
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