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Возле Львова с рельсов сошел грузовой поезд

Комментариев: 1
Из-за аварии пассажирам проезжавшей тем же маршрутом электрички, пришлось пересаживаться на попутки.
Информации о пострадавших нет
Информации о пострадавших нет
facebook.com/igor.zinkevych

В селе Задворье Буского района Львовской области утром 9 апреля сошли с рельсов около 10 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщает местное издание Буский медиа-портал.

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“Ситуация произошла утром: грузовой поезд сошел с рельсов вагоны поезда в буквальном смысле вылетели на весь путь железной дороги. Люди, которые ехали на электричках, утром были вынуждены пересаживаться на другой транспорт“, - говорится в сообщении.

В управлении Львовской железной дороги пока не комментируют аварию поезда
В управлении Львовской железной дороги пока не комментируют аварию поезда
busknew.blogspot.com

Пассажирам электричек пришлось пересаживаться на другой транспорт - такси или автобус. Тем, кто остался на станции, вскоре подали электричку с другой стороны от аварии.

Депутат Львовского горсовета, глава ОО Варта 1 Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что в результате схода вагонов были полностью перекрыты три колеи, поезда пускают по одной оставшейся.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

Электрички начали пускать в объезд
Электрички начали пускать в объезд
facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 29 марта в Черноморске сошел с рельсов и упал поезд с зерном.

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Теги: поезд, Львов, вагоны, авария, железная дорога
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Комментариев (1)
Глод    09.04.2018, 13:07
Оценка:  0
Глод
Вагоны товарняка принадлежали РЖД?
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