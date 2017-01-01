На Пасху на Дерибасовской устроили стрельбу

В результате инцидента никто не пострадал.

В центре Одессы на улице Дерибасовской конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку. Сотрудники полиции задержали троих мужчин за хулиганство.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Очевидцы говорят, что слышали выстрелы, полиция это не подтвердила. Однако, советник начальника Главного управления Нацполиции Руслан Форостяк сообщил, что прибывшие патрули полиции провели задержание нарушителей спокойствия, их доставили в Приморский отдел полиции.

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Действия задержанных в полиции квалифицировали как хулиганство. При задержании они оказывали сопротивление правоохранителям. Поэтому рассматривается возможность дополнительного производства по признакам ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа).

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На опубликованных кадрах видно, что в момент ЧП на центральной улице города гуляли сотни жителей Одессы и приезжих.

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Напомним, 5 апреля на улице в Херсоне произошла стрельба - у СБУ пытались отбить капитана судна Норд.