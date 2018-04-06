В Днепре произошла стрельба на Набережной

Инцидент случился возле the RIO club.

Владелец пистолета утверждает, что не стрелял и выстрелов не слышал dp.informator.ua

В городе Днепр на улице Сичеславской Набережной, напротив the RIO club, 6 апреля, около 1:40 были слышны выстрелы, об этом сообщили на линию полиции 102. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает Информатор.

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Прибыв на указанное место, патрульные увидели мужчину с девушкой, которые находились напротив ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения, и собирались уехать на такси. При осмотре территории патрульные обнаружили две гильзы. Как рассказала спутница мужчины, они приехали в клуб на такси.

“Мы подошли к клубу и увидели, что здесь тишина, свет не горит. Мы пошли обратно к таксисту, но тот уехал. Пришлось вызывать автомобиль еще раз. В один момент с таксистом приехал экипаж полиции. Но никаких выстрелов я не слышала“, — рассказала девушка.

Таксист, который приехал на вызов пары, рассказал, что когда подъезжал к ночному клубу слышал выстрел.

“Я слышал выстрел. Но звук, скорее, был похож на взорвавшуюся петарду, чем на выстрел“, — объяснил водитель такси.

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При обыске у мужчины нашли травматический пистолет и два магазина — один полностью заряжен, а во втором было 9 патронов. По словам сотрудников полиции, им сообщили, что было слышно три выстрела, но третью гильзу найти не удалось. Мужчина говорит, что сам не стрелял и выстрелов никаких не слышал. По предварительной информации, документы на пистолет у мужчины есть.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента dp.informator.ua

На место события приехала следственно-оперативная группа. У мужчины изъяли пистолет и направили на экспертизу. Подозреваемого доставили в Шевченковский райотдел полиции для проведения дальнейшего расследования.

Напомним, 5 апреля в Херсоне на площади Свободы произошла стрельба. В результате инцидента был ранен один мужчина. Предположительно, инцидент заключался в том, что группа лиц напала на работников СБУ и попыталась освободить задержанного “депутата“ оккупационного Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина.