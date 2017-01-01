У украинца Гриба ухудшилось здоровье - отец

Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется, сообщил его отец Игорь Гриб.

Удерживаемый в российской тюрьме украинец Павел Гриб не получает лекарств, в результате состояние его здоровья ухудшилось. Об этом в понедельник, 9 апреля, на своей странице в соцсети Facebook написал его отец Игорь Гриб.

По его словам, администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует.

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности!" - написал он.

Также сообщается, что российский адвокат Павла Гриба Марина Дубровина сейчас находится в СИЗО-5 в городе Краснодар на следственных действиях.

Ранее суд продлил украинцу Павлу Грибу арест до 4 мая.

Напомним, в 2017 году в Беларуси при загадочных обстоятельствах исчез 19-летний сын члена общественной Рады Госпогранслужбы Игоря Гриба - Павел. Отец утверждал, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Вскоре стало известно, что пропавший украинец находится в следственном изоляторе города Краснодар. Гриба обвиняют в терроризме.

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