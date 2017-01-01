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В Виннице на строителей рухнула стена

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В Виннице на строителей рухнула стена

В Виннице возле гостиницы Франция на улице Соборная 10 апреля на стройке произошел обвал стены, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает Винниця.info.

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По состоянию на 15:50 из-под завалов спасли трех пострадавших, всех их забрала скорая. На месте работают несколько карет скорой помощи и спасательная служба.

Один из очевидцев, который работает в Скай-парке (рядом со строительством - ред.), уточнил, что когда начала валиться стена, то экскаватором пытались ее удержать, чтобы люди успели оттуда убежать.

На месте, где произошел обвал, к гостинице Франция достраивали SPA-центр.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде).

Напомним, 20 марта в российском Мурманске обвалились три этажа жилого дома.