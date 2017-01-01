В Харькове под мостом в мешке нашли труп

"Подозрительный мешок" под мостом заметил прохожий.

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В центре Харькова под мостом в районе площади Фейербаха утром 11 апреля правоохранители обнаружили тело мужчины 1967 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

О том, что под Горбатым мостом лежит “подозрительный мешок“, в 8:00 сообщил в Московский райотдел полиции прохожий.

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“По документам, находившимся в одежде погибшего, правоохранители установили его личность - это оказался харьковчанин 1967 г. рождения“, - рассказал начальник Московского отдела полиции Евгений Драка.

Убили харьковчанина 1967 года рождения facebook.com/police.kharkov

Тело направлено на вскрытие для установления причин и времени смерти.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Мешок под мостом заметил прохожий и позвонил в полицию

Как сообщалось 11 апреля, в Киеве на улице Российской нашли труп мужчины.