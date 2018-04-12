В Одессе вместо гимна Украины спели советский марш

"Вставай, страна огромная" - завели пенсионеры в ходе празднования годовщины освобождения от нацистов.

Видео вызвало волну бурных комментариев в соцсетях Скриншот из видео

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Во время празднования 74-ой годовщины освобождения Одессы от нацистов 11 апреля в ходе общественных торжеств группа одесситов во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.

Фрагмент записи инцидента опубликовал пользователь соцсети Сергей Стерненко.

“Это видео вчера сделало мой день. Реакция ватки на гимн Украины просто бесценна“, - прокомментировал видео одессит.

Однако, в толпе были и люди не желавшие слушать песнопения времен тоталитарного режима скриншот из видео

В комментариях к видео преобладающее большинство осуждает поступок пенсионеров, поддерживающих страну-агрессора и мечтающих вернуться в эпоху тоталитарного режима.

“Нафталиновые сумасшедшие. Всех скопом в ОРДЛО, пусть там пенсию получают“, - пишут пользователи, многие отмечают, что правоохранители за такие выходки должны задерживать, поскольку такие действия являются антигосударственными.

Другие акцентируют внимание на том, что провокации должны пресекаться на государственном уровне.

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“В Одессе очень опасные акции, президент не видет, что раскачивается ситуация. Создается Одесская республика. Позорно“, - также отмечают в комментариях.

Как сообщалось 28 февраля, в ходе служебного расследования использования советских флагов военнослужащими Нацгвардии на параде в Кривом Роге командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира Криворожской воинской части.