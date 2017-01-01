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Кабмин утвердил программу гендерного равенства в Украине

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Программа учитывает рекомендации ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ и международных мониторинговых институтов.
Программа утверждена на период до 2021 года
Программа утверждена на период до 2021 года
pravda.com.ua

Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

“Реализация программы будет способствовать утверждению принципа равенства женщин и мужчин в приоритетных сферах социального и экономического развития в Украине, эффективному решению проблем и устранению диспропорций гендерного развития с четкой ориентацией на права человека“, - говорится в сообщении.

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В Кабмине считают, что реализация программы снизит гендерный дисбаланс в государственной службе и на руководящих должностях, защитит от дискриминации по признаку пола и уменьшит разрыв в зарплатах женщин и мужчин.

Акцентируется, что документ учитывает рекомендации ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ, международных мониторинговых институтов в области прав человека, а также положения международных договоров.

Напомним, 8 марта генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал дать власть женщинам.

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Теги: Кабмин, программа, гендерное равенство
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