Под Николаевом авто задавило лежавшего на дороге АТОшника

Десантник воевал в 79-ой бригаде.

Автомобиль Ford Galaxy наехал на мужчину, лежавшего на дороге

В городе Новая Одесса Николаевской области автомобиль Ford Galaxy совершил смертельный наезд на военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции на Донбассе. Погибшим оказался 30-летний солдат-контрактник 79-й отдельной аэромобильной бригады, дислоцированной в Николаеве.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

Трагедия произошла 9 апреля.

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“Автомобиль ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Вознесенска. В центре Новой Одессы, на пересечении ул. Центральной и Кухарева, машина наехала на человека, лежавшего на дороге“, - говорится в сообщении.

Водитель вызвал скорую помощь. Но пострадавший скончался по дороге в больницу.

Как выяснилось, военнослужащий находился в увольнении и приехал домой, в одно из сел Новоодесского района. Предполагается, что на момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Николаев.

Напомним, 12 апреля в Николаеве на дороге загорелось такси.