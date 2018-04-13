РФ на границе с Украиной разместила четыре ракетные бригады - Турчинов

Секретарь СНБО утверждает, что четыре бригады вооружены ракетными комплексами Искандер.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.

Об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме, передает УНИАН.

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“Сегодня есть две модификации Искандера. Баллистическая ракета поражает цели на дальности 500 км, но сегодня Искандер-К обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тысяч километров“, - отметил Турчинов.

По его словам, это является демонстративным выходом России из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности.

Турчинов добавил, что такими действиями РФ угрожает не только Украине, но и всем европейским странам, так как “время ракетной атаки уменьшается до минут“.

Напомним, 12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится в разгаре холодной войны. Ранее, 11 апреля, Турчинов заявил, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой.