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РФ на границе с Украиной разместила четыре ракетные бригады - Турчинов

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Секретарь СНБО утверждает, что четыре бригады вооружены ракетными комплексами Искандер.
Турчинов уверен, что бригады угрожают всем странам ЕС
Турчинов уверен, что бригады угрожают всем странам ЕС
УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что РФ разместила у границ Украины четыре бригады, которые вооруженны ракетными комплексами Искандер.

Об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме, передает УНИАН.

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“Сегодня есть две модификации Искандера. Баллистическая ракета поражает цели на дальности 500 км, но сегодня Искандер-К обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тысяч километров“, - отметил Турчинов.

По его словам, это является демонстративным выходом России из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности.

Турчинов добавил, что такими действиями РФ угрожает не только Украине, но и всем европейским странам, так как “время ракетной атаки уменьшается до минут“.

Напомним, 12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится в разгаре холодной войны. Ранее, 11 апреля, Турчинов заявил, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой.

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Теги: РФ, Россия, граница, ракеты, Турчинов
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Комментариев (1)
Глод    13.04.2018, 12:44
Оценка:  0
Глод
Ну они же агрессоры.
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