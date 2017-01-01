В Херсонской области грузовик протаранил микроавтобус: погиб пассажир

Водители обоих машин уцелели, однако пассажир микроавтобуса погиб - его тело пришлось извлекать из-под обломков.

В пятницу, 13 апреля, на 326-м километре трассы Одесса-Мелитополь столкнулись грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области в Facebook.

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Водители обоих автомобилей уцелели и отказались от медицинской помощи, но пассажир микроавтобуса погиб. Спасатели вытащили тело из-под обломков машины. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все подробности произошедшего.

Спасатели доставали погибшего пассажира из-под обломков facebook.com/MNSKHERSON

Напомним, 5 февраля на той же трассе произошел аналогичный инцидент - грузовик протаранил автобус с 19 пассажирами. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, с травмами разной тяжести.

Также напомним, что в четверг, 12 апреля, в Полтавской области, грузовик с отказавшими тормозами, съезжая с горы, въехал в частный жилой дом. Из жильцов дома никто не пострадал, но выпрыгивая на ходу из мчащейся машины, водитель получил травму ноги и был госпитализирован.