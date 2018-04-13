Зачем стрелять себе в ногу - РФ о выходе Украины из СНГ

В России уверены, что выход из СНГ навредит украинским экономическим интересам.

Глава Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выход Украины из СНГ навредит экономике и ухудшит ситуацию украинской стороны.

Об этом она рассказала по итогам пленарного заседания МПА СНГ, передает ТАСС.

“Шаг явно не в интересах Украины и украинского народа - такая последовательная попытка разрушения всего и вся. Разрушать - не строить“, - сказала представитель страны-агрессора.

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Матвиенко добавила, что не стоит украинскому руководству “рубить канаты“, поскольку в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях.

“СНГ без Украины, конечно, выживет, хотя нам очень жалко наших братьев-украинцев, которых ставят в такие условия... Зачем стрелять в собственную ногу? Непонятно“, - заявила спикер Совета Федерации.

Она отметила, что решение Украины скорее декларация, так как страна в последние годы не принимала активное участие в деятельности Содружества.

Напомним, 12 апреля президент Порошенко обратиться к Кабинету Министров с распоряжением подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

Ранее, 29 марта, в МИД Украины заявили, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать.