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Зачем стрелять себе в ногу - РФ о выходе Украины из СНГ

Комментариев: 5
В России уверены, что выход из СНГ навредит украинским экономическим интересам.
Решение Украины скорее декларация, отметила Матвиенко
Решение Украины скорее декларация, отметила Матвиенко
24smi.org

Глава Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выход Украины из СНГ навредит экономике и ухудшит ситуацию украинской стороны.

Об этом она рассказала по итогам пленарного заседания МПА СНГ, передает ТАСС.

“Шаг явно не в интересах Украины и украинского народа - такая последовательная попытка разрушения всего и вся. Разрушать - не строить“, - сказала представитель страны-агрессора.

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Матвиенко добавила, что не стоит украинскому руководству “рубить канаты“, поскольку в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях.

“СНГ без Украины, конечно, выживет, хотя нам очень жалко наших братьев-украинцев, которых ставят в такие условия... Зачем стрелять в собственную ногу? Непонятно“, - заявила спикер Совета Федерации.

Она отметила, что решение Украины скорее декларация, так как страна в последние годы не принимала активное участие в деятельности Содружества.

Напомним, 12 апреля президент Порошенко обратиться к Кабинету Министров с распоряжением подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

Ранее, 29 марта, в МИД Украины заявили, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать.

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Теги: РФ, Россия, Украина, СНГ
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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    13.04.2018, 15:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
жалко наших братьев-украинцев - та пішла ти лісом!
anONE    13.04.2018, 15:47
Оценка:  0
anONE
У меня к путину аналогичный вопрос. Зачем вы стреляете себе в ногу, если можете выстрелить себе в голову?
Из_бана    13.04.2018, 15:43
Оценка:  +6
Из_бана
Видимо Валя-полстакана тонкий знаток этого дела - стрельбы по своим ногам.
anONE    13.04.2018, 15:45
Оценка:  +4
anONE
стрельбы по ногам вонючей мочей
Peyot    13.04.2018, 15:29
Оценка:  +7
Peyot
Да с какого перепугу отдаление от невменяемого-алкаша у которого в руке гарната без чеки нам повредит экономически?)))))
Nikonori    13.04.2018, 15:23
Оценка:  +8
Nikonori
Блин, эта курица вдруг о благосостоянии Украины запереживала???
Ой, НЕ ВЕРЮ!
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