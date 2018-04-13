Блогера из Харькова оштрафовали на 1,76 млн гривен за "евробляхи"
Государственная фискальная служба оштрафовала харьковского блогера Анну Кривуц на 1,76 млн гривен за пользование автомобилем на литовских номерах без оплаты таможенных платежей и проведения его таможенного оформления.
Об этом сообщает Укринские новости со ссылкой на официальный ответ Главного управления ГФС в Харьковской области.
Так, в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска Гоптовка - Нехотеевка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме “временный ввоз“.
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В ноябре 2017 года Управление патрульной полиции в Харькове направило ГФС письмо с сообщением о систематическом пользовании харьковчанкой автомобился с еврономерами.
“Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения“, - сообщили в ГФС, добавив, что Кривуц в декабре 2017 года отказалась от дачи пояснений по факту пользования авто.
Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором блогер была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн гривен.
Напомним, 23 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течении месяца Кабмин способен урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией.
Позднее, 3 апреля, под Верховной Радой прошел митинг владельцев машин на еврономерах.