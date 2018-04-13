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Блогера из Харькова оштрафовали на 1,76 млн гривен за "евробляхи"

Комментариев: 2
В апреле 2017 года девушка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz с литовскими номерами в таможенном режиме “временный ввоз“.
На женщину наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей
На женщину наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей
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Государственная фискальная служба оштрафовала харьковского блогера Анну Кривуц на 1,76 млн гривен за пользование автомобилем на литовских номерах без оплаты таможенных платежей и проведения его таможенного оформления.

Об этом сообщает Укринские новости со ссылкой на официальный ответ Главного управления ГФС в Харьковской области.

Так, в апреле 2017 года Кривуц через автомобильный пункт пропуска Гоптовка - Нехотеевка ввезла на территорию Украины автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 с государственными регистрационными знаками Литвы в таможенном режиме “временный ввоз“.

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В ноябре 2017 года Управление патрульной полиции в Харькове направило ГФС письмо с сообщением о систематическом пользовании харьковчанкой автомобился с еврономерами. 

“Гражданка Кривуц неоднократно задерживалась сотрудниками полиции в Харькове в связи с нарушениями ею правил дорожного движения“, - сообщили в ГФС, добавив, что Кривуц в декабре 2017 года отказалась от дачи пояснений по факту пользования авто.

Харьковская таможня ГФС вынесла постановление, в котором блогер была признана виновной в нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса, на нее наложили штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн гривен.

Напомним, 23 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течении месяца Кабмин способен урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией. 

Позднее, 3 апреля, под Верховной Радой прошел митинг владельцев машин на еврономерах.

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Теги: ГФС, блогер, еврономера, штраф
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Комментариев (2)
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джеф    13.04.2018, 17:05
Оценка:  0
джеф
Так новый стоит столько же и на наших номерах!
НикАнеТ    13.04.2018, 16:58
Оценка:  -2
НикАнеТ
пипец ... где комменты?!?
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