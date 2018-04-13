Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДНР серьезный сбой мобильной связи

Комментариев: 2
Из-за аварии мобильная связь пропала в Донецке и Макеевке.
Подконтрольные боевикам службы ведут ремонтные работы
Подконтрольные боевикам службы ведут ремонтные работы
dnr-news.com

В подконтрольном пророссийским боевикам Донецке и Макеевке произошел серьезный сбой в сети “республиканского“ мобильного оператора “Феникс“. 

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ со ссылкой на “министра связи“ ДНР Виктора Яценко.

Читай также: В ДНР потребовали с Vodafone 800 миллионов рублей “налога“

“На коммутационном ядре мобильного оператора Феникс произошел аппаратный сбой в результате перехода на другую технологию обработки трафика. Сбой в работе сети привел к 90-процентной деградации сервиса голосовой мобильной связи и практически полной невозможности совершения голосового вызова абонентами в Донецке и Макеевке“, - говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по устранению неполадок.

Напомним, 28 марта директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone-Украина Олег Проживальский заявил, что потеря доходов от предоставления услуг в ОРДЛО не будет критической.

Поделись:
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, связь, оператор, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Mayor*    13.04.2018, 17:20
Оценка:  0
Mayor*
Печалька, теперь дынырчанам пиццу нужно будет заказывать через почтовых голубей.
PereZX    13.04.2018, 17:09
Оценка:  +1
PereZX
В смысле?
В оккупированных районах Донецкой области у боевиков снова проблемы с настройкой краденного у Киевстара и Лафа оборудования?
PereZX    13.04.2018, 17:10
Оценка:  +1
PereZX
Или они уже и оборудование Водафон-МТС туда прикрутить в кучу пытались?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь