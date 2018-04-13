В ДНР серьезный сбой мобильной связи

Из-за аварии мобильная связь пропала в Донецке и Макеевке.

В подконтрольном пророссийским боевикам Донецке и Макеевке произошел серьезный сбой в сети “республиканского“ мобильного оператора “Феникс“.

Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам СМИ со ссылкой на “министра связи“ ДНР Виктора Яценко.

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“На коммутационном ядре мобильного оператора Феникс произошел аппаратный сбой в результате перехода на другую технологию обработки трафика. Сбой в работе сети привел к 90-процентной деградации сервиса голосовой мобильной связи и практически полной невозможности совершения голосового вызова абонентами в Донецке и Макеевке“, - говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по устранению неполадок.

Напомним, 28 марта директор по корпоративному управлению и контролю компании Vodafone-Украина Олег Проживальский заявил, что потеря доходов от предоставления услуг в ОРДЛО не будет критической.