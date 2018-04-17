Порошенко анонсировал создание церкви, признаваемой Константинополем

В Украине намерены начать процедуру создания единой украинской православной церкви, соглашение с вселенским патриархом Варфоломеем достигнуто.

Все епископы УПЦ КП уже поставили свои подписи под обращением к Вселенскому патриарху shutterstock.com

Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду поддержать обращение о создании единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом глава государства сказал во время встречи с главами фракций парламента 17 апреля, передает Громадське.

Порошенко встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода.

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“И три года назад, и два года назад я пытался ставить вопрос о признании Украинской автокефальной поместной церкви. Я могу вам подчеркнуть приятную новость. Что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода. Я не могу вам сейчас открыть все детали этой встречи, но абсолютно необходимы ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс“, - подчеркнул Порошенко.

По его словам, все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата уже поставили свои подписи в обращением к Вселенскому патриарху.

“Это не церковное событие, это событие независимости Украины“, - добавил глава государства.

Порошенко отметил, что после создания Украинской церкви, верующие смогут “свободно выбирать себе храм и церковную юрисдикцию“.

Также он выразил надежду, что решение будет принято уже летом 2018 года, до торжественной даты 1030 крещения Украины-Руси.

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Стоит отметить, что все годы независимости Украины в стране существуют две православные церковные структуры: Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская православная церковь Киевского патриархата. Первая - признанна мировым православием, вторая - нет.

Напомним, 9 февраля, в Киевсовете поддержали петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.

Как сообщалось 12 января, свой комментарий по поводу скандала вокруг УПЦ МП дал священник Украинской православной церкви Московского патриархата, который отказался отпевать в Запорожье трагически погибшего двухлетнего мальчика, крещенного в храме Киевского патриархата.

