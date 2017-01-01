Церковь – не ваша компетенция: УПЦ МП ответила на заявление Порошенко

Представитель церкви отметил, что, возможно, просто власть хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок.

Представитель УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич, отметил, что вопросы церкви не относятся к компетенции органов государственной власти. По его мнению, “очередная попытка создания единой церкви руками государства“ закончится “большим пшиком“.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, прокомментировав сегодняшнее заявление президента Петра Порошенко о том, что “Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви“.

Данилевич заявил, что УПЦ МП выступает за единую церковь, но “на канонических началах“.

“Власти, которая, возможно, хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать“, - отметил протоиерей.

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Протоирей резонно сравнил обсуждение на Банковой автокефалии с тем, как если бы на заседании Священного синода УПЦ МП обсуждали вступление Украины в НАТО.

“Компетенции разные. Невозможно решать судьбу церкви без самой церкви“, - резюмировал Данилевич.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко во время встречи с главами фракций парламента обратился с призывом к Верховной Раде поддержать обращение о создании единой поместной Украинской православной церкви.