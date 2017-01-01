Одна из пострадавших отказалась от претензий к Зайцевой за 100 тысяч грн
Пострадавшая в харьковском ДТП Жанна Власенко получила компенсацию от Елены Зайцевой в размере 100 тысяч гривен и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg Генадия Дронова.
Об этом сообщает NewsRoom.
Читай также: ДТП в Харькове: Зайцева не имела при себе прав
Власенко представила суду ходатайство, в котором указала, что Зайцева выполнила исковые требования в полном объеме. Она также указала, что получив 100 тысяч гривен более не имеет “претензий материального и морального характера“.
Пострадавшая девушка, которая на момент аварии была беременной, потребовала с Дронова взыскать аналогичную сумму. Суд удовлетворил ходатайство.
Адвокат Власенко отметил, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины.
Напомним, 12 апреля на заседании в Киевском райсуде свидетели смертельного ДТП рассказали о том, что Елена Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Геннадий Дронов нарушил правила движения.
Ранее, 4 апреля, Киевский районный суд Харькова продлил меры пресечения Зайцевой и Дронову на два месяца - до 1 июня.