Одна из пострадавших отказалась от претензий к Зайцевой за 100 тысяч грн

Пострадавшая в харьковском ДТП Жанна Власенко требует через суд аналогичную сумму от Дронова.

На момент ДТП Жанна Власенко была беременной beztabu.net

Пострадавшая в харьковском ДТП Жанна Власенко получила компенсацию от Елены Зайцевой в размере 100 тысяч гривен и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg Генадия Дронова.

Об этом сообщает NewsRoom.

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Власенко представила суду ходатайство, в котором указала, что Зайцева выполнила исковые требования в полном объеме. Она также указала, что получив 100 тысяч гривен более не имеет “претензий материального и морального характера“.

Пострадавшая девушка, которая на момент аварии была беременной, потребовала с Дронова взыскать аналогичную сумму. Суд удовлетворил ходатайство.

Адвокат Власенко отметил, что водитель, совершивший ДТП, обязан возместить нанесенный ущерб вне зависимости от признания им вины.

Напомним, 12 апреля на заседании в Киевском райсуде свидетели смертельного ДТП рассказали о том, что Елена Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Геннадий Дронов нарушил правила движения.

Ранее, 4 апреля, Киевский районный суд Харькова продлил меры пресечения Зайцевой и Дронову на два месяца - до 1 июня.