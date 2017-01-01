СБУ разоблачила агентов ЛНР, курируемых спецслужбами РФ

Полученные данные боевики планировали использовать при подготовке террористических актов.

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В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную агентурную сеть наемников террористической организации ЛНР. Установлено, что агенты действовали под кураторством российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Четверо жителей Луганска были завербованы представителями так называемого “МГБ“ ЛНР.

“Граждане регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинских процедур. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать мужчинам выезд из ОРЛО. По заданию боевиков они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещении украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что сотрудники СБУ в апреле задержали в центре Лисичанска ключевого участника группы при выемке носителя информации из специально оборудованного тайника.

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“Правоохранители установили, что злоумышленник был завербован “МГБ“ ЛНР примерно два года назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных гражданах и подбирал для него потенциальных информаторов. Затем выполнял задания на контролируемой украинскими властями территории, в частности передавал кураторам списки военнослужащих ВСУ и номера машин сотрудников СБУ, сделал фотографии зданий СБ Украины, прокуратуры и суда Луганской области. Полученные данные боевики планировали использовать при подготовке террористических актов и покушений на жизнь украинских правоохранителей “, - говорится в сообщении.

Следственное подразделение СБУ открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также оперативники СБУ установили личность куратора сети так называемого “МГБ“ ЛНР.

“В рамках открытого уголовного производства он объявлен в розыск“, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

На Луганщине СБУ разоблачила агентурную сеть террористов 0:00 / 04:44

Напомним, 16 апреля в Чернигове поймали провокатора, работавшего на спецслужбы РФ.